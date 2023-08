UEFA, La prima lista dei 24: assenti Jovic, Koko e Barak

FirenzeViola.it

Dal sito della Conference League è possibile vedere la prima lista Uefa ufficiale dei giocatori scelti dalla Fiorentina per affrontare il playoff con il Rapid Vienna. Non c'è Kayode (che probabilmente verrà inserito tra gli U21 come il terzo portiere), al suo posto Pierozzi. Assenti - ufficialmente per motivi numerici - anche Jovic e Kokorin, e gli infortunati Barak e Castrovilli. Questi i 24 prescelti anche se entro mercoledì il club, volendo, potrebbe fare ancora due cambi rispetto a questa lista:

Portieri: Terracciano, Christensen

Difensori: Biraghi, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Yerry Mina, Quarta, Parisi, N. Pierozzi.

Centrocampisti: Bonaventura, Arthur, Infantino, Sabiri, Duncan, Amrabat, Mandragora.

Attaccanti: Sottil, Beltran, Gonzalez, Ikone, Nzola, Brekalo, Kouame.

Ancora non è stata comunicata dalla Fiorentina la lista B, quella dei giovani Under 21 cresciuti nel vivaio viola, perché si tratta di una lista che può essere presentata a 24 ore dalla sfida.