UEFA, Comunicato: sanzioni ai viola per i fatti di Basilea

Tramite un comunicato ufficiale la Uefa ha ufficializzato le sanzioni inflitte alla Fiorentina e argomentato con le seguenti motivazioni le pene. I 30.000 euro di ammenda con aggiunta il divieto di trasferta per un turno fanno riferimento ai fatti accaduti fuori dallo stadio nel pre partita a Basilea, dove i tifosi della Fiorentina erano venuti a contatto con le forze dell'ordine (nel comunicato si specifica "per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti e disturbo alla folla"). Inoltre alla Fiorentina è stata inflitta anche un ammenda di 4.000 euro per condotta scorretta.

In occasione della finale di Conference invece ad essere multato è stato solo il West Ham. 50.000 euro di multa, e il divieto di vendre i biglietti ai suoi tifosi per due trasferte europee. Per quanto riguarda la seconda di queste gare fuori casa il divieto è sospeso per un periodo di prova di due anni a partire dalla la data di questa decisione. La motivazione di questa sanzione è ovviamente il "lancio di oggetti" verso Biraghi. In più alla squadra inglese è stata inflitta anche un ammenda di 8.000 euro per invasione di campo.