UECL, Vendita biglietti a rilento verso il Basaksehir

Rispetto a quella dell'Inter, la vendita dei biglietti per la sfida, decisiva per lo svolgimento del girone di Conference League, tra Fiorentina e Istanbul Başakşehir, sta procedendo a rilento. Nonostante ci sia ancora qualche giorno per acquistare i tagliandi per assistere dal vivo alla partita, rimane, come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, disponibilità in tutti i settori dello stadio. Ricordiamo che la Curva Ferrovia resterà chiusa, quindi, i biglietti disponibili sono in Curva Fiesole, Maratona e annesso parterre, Tribuna e anche qui con annesso parterre.