UECL, Vale un decimo della Champions. Nel 2024...

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il nuovo format delle coppe europee debutterà nel 2024. Intanto, con la vittoria di ieri la Fiorentina si è aggiudicata la qualificazione, per il secondo ano consecutivo alla Conference League. La Conference vale circa un decimo della Champions League in termini di premi per club. In totale ci sono 235 milioni e neanche vincendola una squadra si può arricchire, dato che incassa circa una ventina di milioni. Nel 2024 però sia la Conference che l'Europa League avranno un gruppo a 36 squadre e di conseguenza aumenterà anche il montepremi.