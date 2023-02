UECL, Teste di serie e non: il quadro completo. La Viola...

Facendo un quadro ancora più dettagliato degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina, insieme alle altre squadre che hanno vinto i play off, non sarà testa di serie. Di conseguenza, l'andata del prossimo turno, in attesa del sorteggio di Nyon (domani alle 13), la squadra di Vincenzo Italiano l'affronterà in casa (9 marzo), mentre il ritorno in trasferta (16 marzo). Ricordiamo inoltre che la Fiorentina potrà affrontare qualsiasi squadra solo della prima fascia. Di seguito la suddivisione completa.



TESTE DI SERIE

Basaksehir

Az Alkmaar

Djurgarden

Nizza

Sivasspor

Slovan Bratislava

Villarreal

West Ham

NON TESTE DI SERIE

Fiorentina

Anderlecht

Lazio

AEK Larnaca

S. Tiraspol

Basilea

Lech Poznan

Gent