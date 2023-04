UECL, Semifinaliste oggi in campo: chi è più in forma?

Fonte: A cura di Jacopo Massini

Quest'oggi non sono scese in campo soltanto Fiorentina e Basilea, ma anche Az Alkmaar e West Ham. Partendo per gradi, dalla squadra di Vincenzo Italiano, analizziamo i risultati delle quattro semifinaliste di Conference League.

FIORENTINA - Sconfitta per 3-2 contro il Monza. Le reti di Kouame e Saponara non bastano per conquistare i tre punti, i brianzoli ribaltano il risultato e lasciano i Viola a quota 42 punti in classifica. Le zone europee restano distanti e l'andamento di inizio anno pesa ancora.

BASILEA - Sconfitta per 2-0 in campionato contro il Lucerna. Tanti cambi per Heiko Vogel, che cade in casa e lascia la sua squadra a quota 36 punti al settimo posto in classifica (una sola vittoria nelle ultime cinque). Anche per loro, a 4 punti dalla zona europea ma con tanti punti persi per la strada, la Conference League rappresenta la via preferenziale per qualificarsi alla prossima Europa League.

WEST HAM - La squadra londinese strapazza il Bournemouth grazie alle reti di Antonio, Paqueta, Rice e Fornals. Un 4-0 in trasferta che mette il West Ham in una posizione di classifica più comoda, lontana 6 punti dalla zona retrocessione (13° posto in Premier League con 34 punti). Una posizione di certo non entusiasmante per gli Hammers, che però hanno raccolto 10 punti nelle ultime 5 partite. Andamento in ripresa, ma ancora non c'è la matematica certezza della salvezza.

AZ ALKMAAR - L'ultima squadra che ha giocato, in ordine cronologico, in questa domenica di Serie A e calcio estero. La formazione che nello scorso turno di Conference League ha superato la pratica Anderlecht, ha battuto per 3-0 il Waalwijk, grazie ai gol di Mijnans, Lahdo e Van Brederode. La squadra di Jansen, con i suoi 60 punti e il quarto posto in classifica è la squadra, tra quelle citate, che è più in corsa per un posto in Europa attraverso il campionato. In Eredivise la quarta classificata gioca i preliminari di Conference, ma la terza (attualmente l'Ajax a 62) gioca i preliminari di Europa League.