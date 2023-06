UECL, Niente ripescaggio se la Juventus si autoesclude

FirenzeViola.it

Come riportato da Repubblica.it la Juventus sta patteggiando con la Uefa per trovare un punto di incontro. I bianconeri hanno anche dimostrato disponibilità a non prendere parte alla prossima Conference League. Nel caso di rinuncia volontaria da parte della Juventus alla prossima edizione di Conference, nessuna squadra di Serie A potrà essere ripescata e il coefficiente della Figc sarebbe ricalcolato di conseguenza.