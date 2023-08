UECL, Guida fino ad Atene, l'ultima con questo format

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sabato sera la Fiorentina comincerà il proprio campionato, a Genova contro il Grifone, antipasto del primo appuntamento da dentro o fuori della stagione, il playoff di Conference. Come ormai noto, i viola inizieranno il proprio cammino giovedì 24 agosto, in trasferta, per giocarsi i restanti 90 minuti il 31, al Franchi tra le mura amiche.

Già domani si gioca la prima gara di ritorno del terzo turno preliminare, tra Flora Tallin e Farul Constanta, mentre le restanti avranno luogo giovedì, con i fischi d’inizio spalmati tra le 17 e le 21. Tra questi, anche quello che interessa ai viola, Debrecen-Rapid Vienna (andata terminata 0-0).

Se il playoff, come un anno fa, si rivelasse vincente per la Fiorentina, i viola si catapulterebbero nell’urna del "Grimaldi Forum" nel Principato di Monaco, dove venerdì 1° settembre si terrà il sorteggio della fase a gironi. Quella di un torneo che per l’ultima stagione si svolgerà con questo format, prima della riforma della stagione 2024/25, che investirà la Champions League e a cascata anche Europa e Conference.

Non solo: un altro aspetto innovativo di questa Conference riguarda il VAR. Sarà utilizzato già dai playoff (precisamente per 140 partite in più rispetto alla passata edizione), con la UEFA che intende aumentare l’uso dello strumento per arrivare più pronta al già citato ammodernamento delle competizioni che avverrà fra un anno.

La fase a gironi prenderà il via il 21 settembre, mentre l’atto finale è in programma ad Atene il prossimo 29 maggio, allo stadio Agia Sophia, impianto di ultima generazione costruito a partire dal 2017 e inaugurato appena un anno fa. Probabilmente, dopo le prime due edizioni ricoperte di polemiche per le sedi delle finali, anche in questo caso la UEFA ha voluto migliorare la situazione, optando stavolta per uno stadio non solo nuovo, ma da circa 32mila posti a sedere. Decisamente molti di più rispetto ai circa 18mila di Praga e 22mila di Tirana.