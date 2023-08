UECL, Cinquina del Rapid: sarà l'avversario dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il Rapid Vienna la squadra avversaria della Fiorentina ai playoff di Conference League, il 24 a Vienna (senza tifosi viola in trasferta per il provvedimento del giudice sportivo confermato in appello, dopo gli scontri di Basilea) e il 31 al Franchi. Dopo lo 0-0 dell'andata, gli austriaci hanno vinto in Ungheria per 5-0 sul Debrecen, con il risultato mai in bilico.

Rapid subito avanti dopo un quarto d'ora con Seidl, nel finale di tempo c'è il raddoppio con uno sfortunato autogol di Romanchuk. Nella ripresa il Rapid, con la strada ormai spianata, dilaga: al 52' Grull sigla il gol del triplice vantaggio, al 72' Burgstaller mette a segno il poker. Al 90' trova gloria anche Bajic, per la cinquina austriaca.