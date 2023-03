UE, La portavoce spiega lo stop al PNRR sul restyling

FirenzeViola.it

Dopo aver aggiornato con una breve frase del portavoce della commissione europea in merito alla decisione di rivalutare i fondi per il Franchi e per il Bosco dello Sport a Venezia, l'Ansa riporta altre dichiarazioni che spiegano: "Durante il periodo in cui stiamo valutando le richieste di pagamento non forniremo alcun commento sulle misure specifiche. Nel PNRR risultano tappe fondamentali i cosiddetti piani integrati urbani e la terza richiesta di pagamento include una pietra miliare relativa all'adozione di piani di investimento riguardanti progetti di rigenerazione urbana da parte delle città metropolitane".

"I progetti - prosegue - "devono rispettare i criteri che abbiamo concordato nel piano, che è stato convalidato dagli Stati membri nella decisione di attuazione del Consiglio e devono essere localizzati in grandi aree urbane degradate e rispettare l'obiettivo sociale della misura. Questo è esattamente ciò che stiamo valutando al momento".

Sull'Italia ha aggiunto: "L'Italia sta finanziando e ristrutturando lo stadio di Firenze con risorse nazionali, e forse anche da qui viene la confusione. Come parte del suo piano, l'Italia ha adottato una serie di piani di investimento, tra cui quello per Firenze, e include anche una proposta di intervento relativa allo stadio, fondamentalmente per integrare le risorse nazionali e attualmente stiamo esaminando tutti questi piani di investimento perché sono collegati alla terza richiesta di pagamento".