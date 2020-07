TUTTOSPORT, Ribery è la carta viola per Mandzukic

Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, se i rinnovi di Chiesa e Milenkovic sono priorità all'ordine del giorno in casa Fiorentina, nelle ultime ore si è accesa anche la voce che lega i viola all'attaccante croato Mario Mandzukic, attualmente svincolato. La carta in più si chiama Franck Ribery: dopo aver fatto la differenza in campo anche a 37 anni e ribadito di voler restare, il francese potrebbe rivelarsi decisivo nel favorire l'arrivo a Firenze dell'amico ed ex compagno di squadra al Bayern. I contatti tra le parti sono iniziati, e lo scambio di messaggi tra loro pure.