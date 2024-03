TUTTOSPORT, Per il dopo-Juric il Toro vorrebbe Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Torino sta portando avanti il casting per sostituire Ivan Juric la prossima stagione in panchina. E come scrive Tuttosport, il profilo di Vincenzo Italiano piace molto in caso di separazione del tecnico dalla Fiorentina in estate. È molto stimato dal dt e dal presidente granata anche se, aggiunge il quotidiano, vederlo in granata è a dir poco un miraggio.

Italiano è un allenatore molto ambizioso e ha già solleticato in tempi diversi l’interesse preventivo del Napoli, della Roma e della Lazio. Ha già lasciato chiaramente intendere che lascerebbe la Viola solo per un top club dalle maggiori dimensioni, con vista sulla Champions. Morale: è un allenatore molto apprezzato dai vertici granata, ma al momento senza alcuna possibilità per il Torino di “agganciarlo”.