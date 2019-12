TUTTOSPORT, La lista dei nomi caldi e dei partenti

Il quotidiano Tuttosport fa il punto su chi potrebbe arrivare in casa Fiorentina durante il mercato invernale e su chi invece potrebbe partire. Per quanto riguarda i nomi che si fanno in entrata, i radar sono puntati su Cutrone, Zaza, Petagna, Politano e Berardi (che ha già lavorato con Iachini). Anche se tutti questi sono piste non facili. E' seguito anche il giovane Scamacca. Per il centrocampo il nome più caldo è quello di Praet, poi Fofana, Duncan e Zanellato. Per quanto riguarda la lista dei possibili partenti la Fiorentina ha molti esuberi da piazzare: da Thereau a Dabo, da Eysseric a Rasmussen, Gilberto e Maxi Olivera. Possibile anche una cessione in prestito per Pedro, usato fino ad ora col contagocce.