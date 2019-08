TUTTOSPORT, Juve: la pista Chiesa non tramonta

La pista che porta a Federico Chiesa per la Juventus non è tramontata. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport che evidenzia come il club viola abbia sì manifestato la ferma volontà di trattenere il classe '97, ma anche come lui non si sia totalmente convinto della necessità di rimanere a Firenze. La proposta dei bianconeri è di 5 milioni netti per 5 stagioni, il triplo di quanto percepito sinora. La richiesta dei viola? Più o meno l'affare ha un valore di 70 milioni, ma alcune contropartite come Demiral o Luca Pellegrini (di cui le società non hanno mai parlato faccia a faccia) potrebbero abbassare la parte cash.