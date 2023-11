TUTTOSPORT, Il Viola Park l'ha pagato la Juventus

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport decide stamani di aprire fin dalla prima pagina con un titolo provocatorio: "Che bello il Viola Park. L'ha pagato la Juve…". Il riferimento è ai 141 milioni di euro che la società bianconera ha pagato alla Fiorentina di Commisso per Vlahovic e Chiesa, una buona fetta dei 745 milioni investiti nel calcio italiano.

Il patron viola attacca spesso la Juventus e il quotidiano torinese scrive: "Sarà per una reminescenza infantile", visto che prima di acquistare la Fiorentina disse che in Italia chiunque diventa tifoso della Juventus, oppure "per titillare l'atavica antipatia che divide i tifosi viola da quelli bianconeri, sta di fatto che quella dell'imprenditore italo-americano è ormai una lotta personale contro la Vecchia Signora". Eppure, sostiene il quotidiano, "dovrebbe ringraziare il club bianconero perché con le cessioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, senza considerare quella di Bernardeschi, che risale alla precedente proprietà, ha incassato più di quanto speso per il Viola Park".