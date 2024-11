TUTTOSPORT, Il Milan pensa a Parisi come vice Theo

FirenzeViola.it

Dalla stagione 2021-22, il ruolo di terzino sinistro al Milan ha visto diverse soluzioni: prima Ballo-Touré, ora relegato ad allenarsi con il gruppo di Milan Futuro, poi Florenzi, adattato al ruolo, e successivamente i giovani Bartesaghi e Jimenez, entrambi provati senza risultati definitivi. A gennaio 2024 è arrivato Terracciano, ma il suo utilizzo è stato limitato a sole 10 presenze per un totale di 483 minuti. Per questo motivo, la società ha intenzione di tornare sul mercato a inizio anno per trovare il profilo giusto. Oltre a un centrocampista – con Belahyane del Verona in cima alla lista dei preferiti, seguito da Frendrup (Genoa) e Cardozo (Betis) – è prevista anche la ricerca di un nuovo terzino sinistro.

Il nome principale per gennaio è quello di Fabiano Parisi. Il 24enne, attualmente terza scelta alla Fiorentina dietro Gosens e Biraghi, non sta trovando spazio con Palladino. Al Milan non partirebbe come titolare, ma rappresenterebbe per Fonseca un rinforzo di qualità, migliorando indubbiamente le opzioni in quel ruolo.