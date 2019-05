TUTTOSPORT, Il caos viola spinge Chiesa alla Juve

L'edizione odierna di Tuttosport parla della situazione di casa Fiorentina e scrive come potrebbe ripresentarsi un Bernardeschi-bis tra la squadra viola, Federico Chiesa e la Juventus. Il caos scoppiato in riva all'Arno nei confronti deilla proprietà è infatti il miglior assist alla Juventus, dal momento che anche se i Della Valle vorrebbero fare uno sforzo economico per tenerlo, l'aria che tira a Firenze induce a monetizzare il più possibile dal proprio gioiellino. E siccome il talento gigliato vuole restare in Italia, l'unica strada porta alla Juventus che è pronta ad offrirgli un contratto da 5 milioni di euro a stagione. I bianconeri preparano l'affondo anche con la Fiorentina: 50 milioni più Orsolini.