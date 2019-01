TUTTOSPORT, Gagliardini aspetta una mossa granata

La Fiorentina sta provando a prendere Roberto Gagliardini, e - come riporta questa mattina Tuttosport - il Torino medita sulla possibilità di inserirsi nell'affare. Tutt'altro che chiuso dai viola che lo vorrebbero in prestito, il giocatore aspetta una mossa dai granata, con l'Inter che in caso decollasse la trattative col club di viale Fanti puntebbe a un'opzione su Federico Chiesa.