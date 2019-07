TUTTOSPORT, Chiesa, rinnovo difficile: tensione

Tuttosport, stamani, scrive di una Fiorentina ferma nelle proprie intenzioni di non vendere il suo giocatore più importante e di un Federico Chiesa mosso dalle proprie ambizioni professionali, prima ancora che economiche. Ieri - si legge - le parti si sono viste senza però smuoversi dalle rispettive posizioni. Tra la Fiorentina e Chiesa c'è di mezzo un contratto fino al 2022 ed è a questo, oltre all'amor proprio, alla convinzione di non voler privarsi del gioiello di casa e a un ruolo da protagonista con vista su Euro 2020 che Commisso s'appiglia per convincerlo a restare. Il patron è pronto pur di tenerlo anche a correre il rischio che il classe '97 non firmi la proposta di prolungamento fino al 2024 con ingaggio raddoppiato, ritrovandoselo così a giugno a un passo dalla scadenza. Mentre Federico, dal canto suo, non intende vedersi scaricare tutte le colpe di un eventuale addio. La tensione è palpabile.