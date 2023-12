TRASFERTE, Un tris di ko da evitare per tornare a correre

Fonte: Lu.Magis.

La Fiorentina ha perso le ultime due gare esterne di Serie A senza trovare la via del gol: all'Olimpico contro la Lazio e a San Siro contro il Milan, in entrambi i casi il risultato è stato di 1-0 per l'avversaria. L’ultima volta in cui la Viola ha subito tre sconfitte consecutive in trasferta restando a secco di reti nella competizione risale a novembre 2021, sempre con Vincenzo Italiano al timone della squadra. Novembre non è dunque il miglior mese per la gestione Italiano ma ormai è un mese che la Fiorentina si è messa alle spalle e deve dunque riprendere la marcia raccogliendo punti anche in trasferta come accaduto ad esempio a Napoli e Genova (mentre a Frosinone ha raccolto un solo punto, zero contro l'Inter, unica squadra ad averla messa sotto).

Da sottolineare che nelle ultime due sconfitte con Lazio e Milan la squadra viola avrebbe meritato di raccogliere almeno un punto se non tre.