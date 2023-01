TRAMEZZANI A RFV, Jovic lo vedo più esterno. Nico...

Paolo Tramezzani, attuale allenatore del Sion, ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione attuale in casa Fiorentina: "Credo che Italiano ha stuudiato varie soluzioni per il proprio attacco. Nico Gonzalez come prima punta potrebbe essere un esperimento, però a me personalmente convince poco perché gli ho visto fare grandi cose in altre posizioni. Su Amrabat credo che in quella posizione, nel gioco di Italiano, rischia di fare molto poco. Al marocchino piace poco accompagnare l'azione e per il gioco del tecnico non è il centrocampista perfetto per quella posizione, interpreta il ruolo in modo anarchico. Parliamo di un regista moderno che ha bisogno di una squadra diversa per rendere al meglio. Se analizziamo le statistiche del centrocampo viola a livello di gol qualcosa manca, si deve trovare una soluzione per migliorare questa situazione. Jovic? L'ho seguito molto e quando la Fiorentina lo prese pensai che era perfetto per Firenze. Il serbo ha bisogno di spazio e di puntare l'uomo, per il mio calcio lo vedo più esterno che centrale in attacco. Mi ricordo che quando andavo a giocare al Franchi era sembra bellissima l'atmosfera e ho sempre pensato quanto fosse bello giocarci, ma allo stesso tempo penso a quanto possa essere difficile".