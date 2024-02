TOSTO A RFV, Viola, è il tuo mese nero: ma ripartirai

FirenzeViola.it

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione odierna di "Viola amore mio", Vittorio Tosto, ex calciatore e attualmente operatore di mercato, ha parlato del momento attuale della Fiorentina, ripartendo dal pareggio di domenica contro l'Empoli: "Quello che sta vivendo la squadra di Italiano è il classico "mese nero" che capita a chiunque. In questa stagione in Italia, tranne l'Inter e il Trapani, tutte le big d'Italia, in qualsiasi categoria, ha attraversato un momento di difficoltà. Non ci dimentichiamo che la Fiorentina affrontava una squadra come l'Empoli che stava molto meglio dei viola. Io sono convinto che negli spogliatoi Italiano avrà "massacrato" i giocatori, non potrebbe fare altrimenti. Ci tengo a ricordare che i viola hanno davanti a loro ancora una stagione ricca di impegni, con la Coppa Italia e la Conference".

Crede però che sarà più difficile ritrovare il gioco?

"Il gioco è mancato, è vero, ma è calato per una questione di condizione fisica e mentale. Due componenti inscindibili. Ogni partita fa storia a sé e non mi meraviglierei se la squadra cambiasse passo proprio adesso, nel momento decisivo della stagione contro le squadre più forti. Non solo: non mi stupirebbe se la Fiorentina riuscisse a giocare un'altra finale di Coppa Italia".