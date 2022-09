TOSSANI A RFV, Mezzala giusta ha esaltato 4-3-3

Michele Tossani, match analyst, ha spiegato a Radio Firenzeviola le mosse di Italiano ieri: "In realtà non c'è stato un cambio tattico perché Italiano gioca con un 4-3-3 con le mezzali che dovrebbero andare tra le linee ed è normale che con Barak che già lo faceva a Verona sembrava un modulo diverso. Gli unici due che possono alzarsi con qualità sono Bonaventura e Barak per caratteristiche perché Duncan e Maleh non le hanno. Così come lo può fare Castrovilli quando rientrerà. Per questo io vedo loro titolari. Svolta importante o mossa per contingenze? Lui ha bisogno di questo tipo di mezzala ma col turn over devi mettere altri giocatori che non hanno quelle qualità. La squadra insomma ha buoni titolari ma non ha panchina. Zurkowski? Io ci punterei e rispetto a Duncan e Maleh, pur non malvagi con i piedi, non sto parlando di giocatori scarsi ben inteso, ma c'è bisogno di giocatori che cucino il gioco ed abbiano l'ultimo passaggio altrimenti al povero centravanti non arrivano palloni. Kouame? Cabral e Jovic fanno movimenti che Italiano gli chiede, nel senso che aprono spazi cche poi i compagni non riempiono. Ma ieri il Verona ti ha fatto giocare, non si è chiuso, quindi servono controprove. Però io non sono preoccupato dal centrocampo. Difesa? Quarta buon difensore ma non un leader, se guida lui la linea va in difficoltà anche se ieri ha guidato bene e nei duelli è stato favorito dal non gioco del Verona