TORREIRA, Ho pianto solo per Firenze. Boca? Vedremo

Lucas Torreira, ospite di ESPN, si apre e racconta il suo rapporto con Firenze: "La città che mi è piaciuta di più. La Fiorentina è un club per cui nutro ho ancora affetto, nonostante ci abbia giocato un solo anno. È stato uno dei pochi posti in cui ho pianto quando mi è toccato andare via. Purtroppo per circostanze della vita e altre cose che non conosco e che non controllo. Mi ha fatto tanto male, non volevo…Amo quella città. Da quella situazione poi è nata l’opportunità di andare al Galatasaray e Istanbul è una delle migliori città del mondo.

Futuro al Boca? Ho appena rinnovato il contratto fino al 2028 con il Galatasaray e non è facile. È un sogno, sarebbe bello se un giorno mi svegliassi e dicessi ‘vado in Argentina’ ma non è così semplice. Vorrei che fosse così facile e avessi la possibilità di venire. Sono sicuro che il Galatasaray sarà il mio ultimo club in Europa e non voglio andare al Boca quando sarò troppo vecchio”.

Una battuta anche su Nico Gonzalez e Martinez Quarta: "Sono come fratelli, entrambi tifosi del River. Ho giocato con tanti argentini e mi piace come vivono il calcio. Facevo diventare matto il Chino con la rivalità tra River e Boca, poi nel club c’era anche Burdisso: ci facevamo battute a vicenda dopo ogni Clasico. Ho ottimi ricordi di loro”.