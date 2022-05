TORREIRA, Addio vicino? I tifosi non ci stanno

La stagione è finita da qualche ora ma in casa Fiorentina scoppia già il primo caso legato al mercato: quello che sembrava un riscatto scontato, l'acquisto definitivo di Lucas Torreira dall'Arsenal dopo un'ottima annata in maglia viola, si sta trasformando invece in un addio doloroso per i tifosi fiorentini. Come scrive Il Corriere dello Sport infatti, non si è trovato l'accordo per l'ingaggio (la richiesta dell'entourage del giocatore è di poco superiore ai 2 milioni e mezzo) né per il riscatto (fissato dai gunners a 15 milioni); soprattutto sull'ingaggio e su commissioni che la Fiorentina ritiene fuori dagli standard, la società viola è sembrata fare un passo indietro, decisione che non sta piacendo molto ai tifosi: sui social sta prendendo piede l'hashtag #riscattatetorreira, con cui gli utenti fiorentini stanno tappezzando di commenti pagine social del club.

Anche lo stesso Torreira ieri ha commentato un post Instagram in cui si criticava la società per la scelta di lasciar partire il numero diciotto. La vicenda non appare comunque conclusa, ma questa settimana sarà decisiva per capire il futuro di Torreira.