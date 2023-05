TOR-FIO 1-1, Finisce con un pareggio, Viola noni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Torino che comincia il secondo tempo, come aveva finito il primo, attaccando. Ma è la Fiorentina ad andare subito in vantaggio al 47' con Jovic, entrato al posto di Sottil, che insacca di testa su cross dalla destra di Kouame. La squadra di Italiano, galvanizzata dal gol e dal vantaggio, crea un paio di occasioni con Saponara e Barak, placando così il buon momento del Torino. Al 63' Riccardo Saponara si fa male dopo uno scatto ed esce, lasciando spazio a Brekalo, ex Toro. La squadra granata trova il pareggio al 66' con Toni Sanabria, servito da Buongiorno con un cross basso dalla sinistra, con Igor in forte ritardo sulla punta granata. Doppio cambio della Fiorentina al 73', fuori Mandragora, ammonito, e Kouame, dentro Bianco e Ikonè.

Partita pressochè bloccata, le squadre sembrano accontenarsi del pareggio. Da segnalare il cambio modulo della Fiorentina, passata a un 3-4-2-1, a seguito del cambio tra Barak e Ranieri, con Brekalo e Ikonè ad agire sotto Jovic. Match concluso con un pareggio, a segno le due punte Jovic e Sanabria e Fiorentina che non consolida l'ottavo posto, scendendo al nono.