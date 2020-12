TOP FV, Milenkovic di un soffio su Drago col Genoa

Poco più di 900 voti (901 per la precisione), sono quelli che alla fine della conta eleggono Nikola Milenkovic come migliore in campo del pareggio in rimonta, all'ultimo respiro, della Fiorentina contro il Genoa, consegnandogli il bottino pieno per la classifica del Premio Top FirenzeViola.it. Ma non di molto, anzi: quella del serbo è stata una volata all'ultimo voto con il portiere Dragowski, altro grande protagonista dell'incontro e determinante nel tenere il punteggio sullo 0-1 nel recupero, salvando su Destro prima del pari finale. Al serbo il 28,8% dei voti, al polacco il 25,3%. Più lontano invece il terzo classificato, Bonaventura, che con il suo 14,4% anticipa di poco Biraghi (12,7%) e Vlahovic (11,3%). Ben staccati tutti gli altri. Di seguito la classifica completa per Fiorentina-Genoa.

1) Milenkovic 28,75%

2) Dragowski 25,31%

3) Bonaventura 14,43%

4) Biraghi 12,65%

5) Vlahovic 11,32%

6) Eysseric 2,55%

7) Pulgar 1,55%

8) Amrabat e Kouame 0,78%

10) Cutrone 0,55%

11) Caceres e Ribery 0,33%

13) Castrovilli e Pezzella 0,22%

15) Callejon e Borja Valero 0,11%