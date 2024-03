TOP FV, Contro il Torino il migliore è Milenkovic. Jack 2°

FirenzeViola.it

Nikola Milenkovic è stato eletto migliore in campo, tra i viola, della sfida tra Torino e Fiorentina giocata sabato sera. Questa la scelta dei lettori di FirenzeViola.it nel consueto sondaggio che la nostra redazione propone dopo ogni partita. Il difensore serbo, grazie alla sua gara di sacrificio contro Duvan Zapata, vince il premio TOP FV in maniera netta con il 40,11% delle preferenze. Al secondo posto troviamo invece Bonaventura con il 25, 46% dei voti. Chiude il podio infine, distaccato, Lucas Beltran con una percentuale dell'8,85%. Medaglia di legno, anche se con una percentuale di preferenze molto vicina a quella dell'argentino, per Terracciano(8, 42%).

IL PODIO:

1) Milenkovic, 40,11 % dei voti

2) Bonaventura, 25,46 % dei voti

3) Beltran, 8,85 % dei voti