TOP FV, Col Parma niente dubbi: stravince Christensen

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nessuna discussione sul miglior viola in campo col Parma. Dei 1397 votanti al Premio TOP FV, addirittura 1020 vanno in un’unica direzione: Oliver Christensen. Il portiere è stato decisivo a ripetizione nei 120 minuti e si aggiudica così questa edizione del sondaggio. Alle sue spalle, a distanza siderale, c’è Arthur con 89 preferenze. E infine Luca Ranieri, con 67 votazioni in suo favore.

Il podio:

Christensen, 72,94% dei voti

Arthur, 6,37% dei voti

Ranieri, 4,80% dei voti