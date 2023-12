TOP FV, A Monza stravince Arthur: dietro Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È Arthur Melo l'Mvp in casa viola di Monza-Fiorentina. Il brasiliano ha stravinto infatti il consueto Top Fv, sondaggio attraverso cui i lettori di FirenzeViola.it scelgono partita dopo partita il migliore in campo dei gigliati. Non una novità per Arthur, uno dei più apprezzati dal pubblico fiorentino e di FirenzeViola.it in questo avvio di stagione: l'ex Juventus precede nelle votazioni Lucas Beltran, autore del gol decisivo a Monza, e Alfred Duncan. Ecco il dettaglio con le percentuali delle preferenze e il numero dei votanti (in tutto più di 1600).

TOP FV MONZA-FIORENTINA 0-1:

1- Arthur Melo (44,6% - 719 voti

2 - Lucas Beltran (19,32% - 312 voti)

3 - Alfred Duncan (14,04% - 226 voti)