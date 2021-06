TONI, FR7 dispiaciuto: Viola non lo hanno chiamato

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, con la quale ha vinto anche la Scarpa d'Oro, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Non so cosa può essere successo con Rino perché non l'ho sentito, ma sciuramente è stata una cosa non bella per tutti e due. Adesso si sono buttati su Italiano che è molto bravo, lo conosco ed è stata la vera rivelazione della Serie A salvando lo Spezia e facendo un gran gioco. Va accompagnato con i giocatori però perché deve tornare un po' di entusiasmo. Ribery? Mi dispiace... L'ho sentito Franck e voleva rimanere, è molto dispiaciuto. Mi ha detto che non si è fatto sentire nessuno dalla Fiorentina, stava aspettando ancora una chiamata da qualcuno, aveva già parlato con Rino, ma se mi dite che non se ne fa niente glielo dico. Bisognerebbe essere corretti, chiamarlo e dirgli qualcosa... Io lo conosco Franck, non ha ricevuto telefonate per dirgli che non rientra nei piani. Lui vuole chiarezza, non vorrei che passasse il messaggio che sia lui a voler andar via, mi pare che abbia dato anche tanto. Ci può stare che la società faccia delle scelte, lui lo sa e me lo ha anche detto, ma almeno chiamarlo... Vlahovic? L'annata più difficile per lui è questa. Ha tantissime potenzialità, è un grande lottatore, è un centravanti con margini di miglioramento importanti, ma è arrivato il momento di confermarsi, i difensori lo conoscono meglio. Antognoni? Nel calcio ci sono dei giocatori che hanno fatto la storia di una società e oscurano altre persone. Io non so che ruolo avesse Antognoni, ma la cosa brutta è che si vada a rovinare un rapporto per una bandiera. Anche a Borja Valero bisognerebbe dargli un po' spazio. Ci sono direttori che fanno disastri, ma ci sono sempre, mentre chi ha un nome nemmeno viene messo alla prova. Anche Dario Dainelli ci è rimasto molto male, succedono cose strane. Italiano? Serve un progetto a lungo termine, non lavorare a mesi. Diamogli tempo, va supportato e anche la Fiorentina deve capire che bisogna provare per un anno o due".