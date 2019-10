TONALI, Cellino chiaro: "Per me vale 300 mln"

Massimo Cellino, presidente del Brescia è tornato a parlare di Sandro Tonali in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha evidenziato come la sua bravura sia sotto gli occhi di tutti. Per lui si tratta di un ragazzo speciale che è rimasto umile nonostante la notorietà avrebbe potuto metterlo in difficoltà. Questo invece il pensiero sulle sue qualità tecniche: "Può migliorare ancora tanto. Non ho mai avuto un giocatore così forte. E dire che si sacrifica per tutti. Se spostasse il suo raggio d’azione più avanti farebbe anche più gol: si vede, va al tiro con naturalezza. L’agente e i genitori l’altro giorno mi chiedevano di questa quotazione da 50 milioni. Ho risposto che per me vale 300, vale a dire che non voglio venderlo". Una risposta chiara a tutte le squadre che, come la Fiorentina, desidererebbero acquistare il giovane talento già nel giro della Nazionale di Mancini. Cellino ha ribadito di essere pronto anche a sforzi importanti per rinnovargli il contratto e che, in una big come Atletico Madrid, Psg o City, potrebbe anche non essere protagonista.