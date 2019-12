TOLDO, Montella? Sta facendo con quello che ha

Intervenuto stamani su Radio Rai, l'ex portiere di Fiorentina ed Inter Francesco Toldo ha rilasciato un commento anche sulla situazione attuale di casa viola: "Non sta attraversando un bel periodo, Montella sta facendo con quello che ha. Mi dispiace che siano in difficoltà, non è la prima volta che rischia. Secondo me c’è un fattore societario. Fiorentina-Inter è la mia partita, però prima per in nerazzurri c'è il Barcellona".