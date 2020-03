TOLDO, A Firenze 8 anni stupendi: lasciato il cuore

Francesco Toldo ex portiere della Fiorentina tra le altre ha parlato della situazione legata al Coronavirus, ma anche dei viola. Questo quello che ha detto: "Vivo questo momento come tutte le persone normali: i dati sono ogni giorno sconcertanti ed in Lombardia peggio delle altre regioni. Cerchiamo di guardare oltre. Restare a casa è l'unica soluzione, diamo una mano ai dottori, a noi stessi. Tutti gli sportivi e gli atleti che hanno smesso non possono pretendere di stare fermi da 40 anni in poi, ma cerco di scaricare in maniera diversa: ho una bimba straordinaria e passo del tempo anche con lei. Le parole di Steven Zhang? Lui è molto generoso, così come suo padre. Lo hanno vissuto in prima persona ed ha criticato anche il sistema del calcio italiano avendo coraggio. Ci vogliono persone fuori dagli schemi. In Cina sono stati subito dei soldatini e si sono messi in quarantena: sono stato a Wuhan ed è impressionante la quantità di abitanti che ci sono. Adesso il Covid-19 è arrivato in Francia ed arriverà anche negli altri paesi purtroppo. Facciamo una lode a tutti i dottori perché sono persone da premiare: bisogna avere paura per capire la situazione. Cosa penso degli errori nel calcio? Ti insegnano a crescere. Vado poche volte agli stadi, ma adesso il pubblico ha più pazienza rispetto a prima nei confronti dei calciatori. Miei ex compagni diventano tutti allenatori della Fiorentina? Ci sono ragazzi che hanno finito la carriera e si sono appassionati al ruolo di allenatore ed alla fine ce l'hanno fatta perché sono bravi. Il ruolo del portiere è diverso: Zoff, Zenga... Poi me ne vengono pochi in mente ad esserci riusciti. La mia opinione sui falli di mano? Se fossi in porta parerei il doppio dei rigori (ride, ndr). Da un lato c'è un aumento vertiginoso, ma si rispetta molto più l'avversario perché diventa fallo anche il semplice sgambetto. Se Batistuta avesse giocato in questi anni gliele avrebbero preservate di più le caviglie. Compleanno di Frey? Auguri Seba! Anche a lui è arrivata una bella bimba da poco, grande Seba! Altri portieri di livello dopo di me in viola? Sono sempre stati grandi a Firenze. Per me anche Mareggini per esempio è stato un grande portiere del passato in viola. I confronti comunque non mi piace farli... Bisognerebbe avere più possibilità di crescere mentre adesso vengono venduti subito se sbagliano. A Firenze ho lasciato il cuore, 8 stagioni stupende, quando passo anche di striscio mi emoziono tanto".