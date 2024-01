TOGHE VIOLA, Vogliamo uso del Franchi con i lavori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso un comunicato ufficiale, il Viola Club Toghe Viola ha espresso preoccupazione per quanto riguarda la situazione stadio e le incertezze che ruotano attorno al Franchi, soprattutto per quanto riguarda la sistemazione della Fiorentina durante i lavori di restyling dell'impianto di Campo di Marte, Questa la nota ufficiale:

"Le Toghe Viola, vista l'attuale situazione che si è venuta a creare in relazione alla ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi e in particolare su dove la squadra viola giocherà durante l'esecuzione dei lavori che, allo stato attuale non hanno date certe.

MANIFESTANO la loro più viva preoccupazione per tutti i tifosi che non hanno alcuna certezza sul futuro dell'attività sportiva della Fiorentina e sulla possibilità di assistere alle partite della squadra per un numero indeterminato di anni.

AUSPICANO che, anche attraverso un intervento politico, siano adottate le soluzioni più rapide e più opportune per consentire alla squadra Viola di giocare le partite di campionato e di coppa continuando ad usufruire dello Stadio Franchi anche durante i lavori di ristrutturazione, evitando così ai propri tifosi gravissimi disagi, oltre che ingenti spese.

AUSPICANO ALTRESI', che le Istituzioni sportive nazionali e non vogliano attivarsi fattivamente affinchè sia permesso lo svolgimento dell'attività sportiva durante l'effettuazione dei lavori.

Il Consiglio Direttivo delle Toghe Viola".