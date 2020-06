TOCCAFONDI (IV), Decreto non aiuterà Rocco: serve...

Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il tema legato allo stadio Franchi, a seguito di un’interrogazione parlamentare da lui sollevata oggi in Parlamento: “Nella mia interrogazione ho chiesto se il Ministero dei Beni Culturali avesse intenzione di modificare le normative che regolano la gestione degli stadio visti come monumenti. La risposta non è stata chiara, anzi. La domanda è come verrà gestito lo stadio Franchi in caso in cui dovesse essere realizzato uno stadio nuovo. Il tema per me è reale: se va tutelata la Torre di Maratona, la torre può essere conservata. Ma se l’oggetto del contendere sono le curve, il rischio è che un soggetto come Commisso che vuole investire tanti soldi vada a scontrarsi con le norme in vigore. L’equilibrio è molto sottile, gli interessi del privato e dell’amministrazione non coincidono. In Italia servono impianti sportivi normali, in cui le famiglie possano andare a vedere le partite: il tema adesso è come migliorare il Franchi e il decreto semplificazione in tal senso poteva aiutare. Se il privato vuole mettere dei soldi, deve essere aiutato: ecco perché sarebbe giusto che lo Stato modificasse certe norme, ma la risposta arrivata non è stata esaustiva. Speriamo eventualmente in degli emendamenti, ma non è facile”.