TMW, Viola e altri club su Pashko della Dinamo Kiev

C'è anche la Fiorentina su Kyrylo Pashko, esterno d'attacco classe 2006 attualmente di proprietà della Dinamo Kiev, con cui ha un contratto fino al 2025. Secondo quanto riportato da TMW, i viola con Atalanta, Bologna e Girona hanno preso informazioni con il suo entourage, per provare a prelevarlo durante la prossima sessione di mercato estiva.

L'Atalanta ha avviato ormai da una stagione il suo progetto Under 23 e, da sempre attenta ai giovani più interessanti di tutti i campionati, ha osservato più volte il giocatore. Bologna e Fiorentina si sono interessate rispettivamente per le loro Primavere, mentre il Girona (club che fa parte delle proprietà del City Group) ha preso informazioni per la squadra "B".