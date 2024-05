Il Siracusa guarda anche in casa Fiorentina per ripartire in vista dell'anno prossimo. Come riporta infatti Tuttomercatoweb.com, il club siciliano sta studiando diversi profili per scegliere l'allenatore della prossima stagione e attualmente, il nome in cima a tutti, è quello di Marco Turati. Al momento Turati lavora alla Fiorentina nelle vesti di collaboratore di Vincenzo Italiano.