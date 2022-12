TMW, Su Italiano zero dubbi. Pradè in bilico: il punto

TMW, come già fatto da FirenzeViola.it nelle scorse settimane, analizza la situazione dell'area tecnica in casa Fiorentina. Partendo da Italiano, il cui futuro non sembra essere in dubbio: in estate l'ex Spezia ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, e in questo momento chi gli è vicino giura che la sua testa non potrebbe neanche per scherzo essere rivolta a cercarsi altre sistemazioni. Diversa invece la situazione di Daniele Pradè. Questo di gennaio potrebbe essere davvero l'ultimo mercato della sua esperienza 2.0 a Firenze. E di conseguenza andrebbe rivalutata anche la posizione ll'attuale direttore tecnico Burdisso.