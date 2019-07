TMW, Nell'affare Veretout non sarà inserito Cutrone

Continua il pressing del Milan per arrivare a Jordan Veretout, centrocampista in forza alla Fiorentina e destinato a lasciare il capoluogo toscano nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Quest'oggi è andato in scena un incontro tra le due dirigenze, che però è risultato interlocutorio. Per il momento, secondo quanto riguarda TuttoMercatoWeb.com, è che non sarà inserito il cartellino dell'attaccante Patrick Cutrone nell'operazione.