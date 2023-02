TMW, Italiano 16° tecnico per media voto in Serie A

Il portale TMW ha condiviso la classifica degli allenatori di Serie A in base alla media dei voti ricevuti nelle 23 partite di Serie A giocate fino ad oggi. Davanti domina Spalletti con un 7 pieno, seguito da Palladino a 6,5 e Zaffaroni a 6,38, entrambi subentrati a campionato in corso. Spicca il voto di Vincenzo Italiano, 5,83, davanti solo a Sousa, Ballardini e Stankovic, tutti e tre anche loro subentrati nei rispettivi club. Italiano è dunque ultimo se si considerano gli allenatori che sono in carica da inizio stagione. La classifica completa:

1. Luciano Spalletti (Napoli) 7.00

2. Raffaele Palladino (Monza, dalla 7ª giornata) 6.50

3. Marco Zaffaroni (Hellas Verona, dalla 16ª giornata) 6.38

4. Marco Baroni (Lecce) 6.33

5. Paolo Zanetti (Empoli) 6.24

6. Thiago Motta (Bologna, dalla 7ª giornata) 6.24

7. Ivan Juric (Torino) 6.18

8. Andrea Sottil (Udinese) 6.17

9. Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6.17

10. Maurizio Sarri (Lazio) 6.17

11. José Mourinho (Roma) 6.15

12. Simone Inzaghi (Inter) 6.13

13. Stefano Pioli (Milan) 6.04

14. Fabrizio Lorieri (Spezia, dalla 23ª giornata) 6.00

15. Massimiliano Allegri (Juventus) 6.00

16. Alessio Dionisi (Sassuolo) 5.98

17. Vincenzo Italiano (Fiorentina) 5.83

18. Dejan Stankovic (Sampdoria, dalla 9ª giornata) 5.63

19. Davide Ballardini (Cremonese, dalla 19ª giornata) 5.63

20. Paulo Sousa (Salernitana, dalla 23ª giornata) 5.00