TMW, Il Torino accelera su Juric. Ma il Verona...

Il Torino starebbe spingendo nelle ultime ore per Ivan Juric, allenatore dell'Hellas desiderato anche dalla Fiorentina, chiedendo informazioni al club di Setti. Tuttavia, riporta TMW, gli scaligeri non vorrebbero privarsi del tecnico croato, almeno che questo non se ne andasse in una big. Juric è un nome anche per l'Atalanta nella remota ipotesi che Gasperini dovesse lasciare. Si è raffreddata la pista Parma: i ducali potrebbero virare su un altro profilo dopo la retrocessione in Serie B di quest'anno.