TIRRENO, Pokerissimo di vittorie, attacco rinato

La Fiorentina è finalmente sbocciata: lo scrive il Tirreno (edizione Firenze), che commenta con soddisfazione l'ennesima vittoria dei viola in campionato. Nell'ultimo mese, dopo la sconfitta contro la Juventus, sono arrivate sei vittorie ed un pari; è cambiato il vento in casa viola soprattutto in attacco, dove in questa striscia di gare, tra campionato e Conference League, Cabral ed i suoi hanno segnato 16 gol, più di due in media a partita, mentre nelle precedenti otto i viola avevano timbrato il cartellino solo 6 volte.

Adesso i conti iniziano a tornare anche in campionato e, anche se la corsa ai posti europei sembra ancora ostica, l'imprevedibilità di questa Serie A spinge i viola a crederci ancora. Adesso però testa alla Conference League, per la complicata trasferta in Anatolia in vista del ritorno dell'ottavo contro il Sivasspor.