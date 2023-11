TIFOSI, Se Fio-Juve si gioca può saltare la coreografia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con un comunicato emesso ieri in serata, la Curva Fiesole ha chiesto il rinvio di Fiorentina-Juventus a seguito delle forti piogge che negli ultimi giorni hanno messo in ginocchio la Toscana. Ma come si legge oggi sul Corriere dello Sport, la sensazione è che spostare la partita sia una soluzione impraticabile.

Sia per il poco preavviso della richiesta che per la difficoltà nel reperire una nuova data disponibile per giocare quella che per Firenze resta ancora la gara dell’anno, con 37mila spettatori previsti ad oggi. In virtù di condizioni meteorologiche ritenute in miglioramento la sfida non è a rischio: per il fischio d’inizio sono attesi rovesci ma niente che possa impedire la normale disputa della partita, che ora come ora è quindi confermata.

Sempre il tifo viola però, qualora la gara venisse confermata (come pare), potrebbe decidere di non effettuare la maxi-coreografia prevista, in segno di solidarietà per popolazioni colpite dall’alluvione.