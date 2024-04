TIFOSI, Poche presenze all'Arechi e al Gewiss

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa un punto sulla presenza di pubblico nel match di questo pomeriggio tra Salernitana e Fiorentina. Secondo il quotidiano si va verso un record negativo per l’Arechi, che ha venduto soli 2400 biglietti ai tifosi di casa a cui andranno aggiunti 350 presenze fiorentine. Per quanto riguarda i viola, cifre contenute anche per la successiva trasferta, quella di Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, a causa di una capienza ridotta del settore ospite del Gewiss, che potrà contenere soli 500 supporters gigliati.