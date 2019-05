TIFOSI, Parleranno con i giocatori. E domenica...

Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio si parla anche della situazione che si sta vivendo nella parte calda dei tifosi della Fiorentina. Curva Fiesole e ATF non hanno intenzione di partecipare alla seduta a porte aperte di oggi, per non stringere ancora di più la corda attorno al collo dei giocatori. Piuttosto, scrive il quotidiano, andranno direttamente a parlare con Pezzella, Chiesa e compagni. Perché saranno loro ad andare in campo a battersi per restare in Serie A, e a loro verrà richiesta una gara appropriata all'importanza del match. La domenica dei tifosi si svolgerà in due fasi: prima il tifo per portare la squadra a fare punti contro il Genoa, poi la contestazione ai Della Valle che riprenderà più aspra che mai. In attesa delle decisioni che prenderanno dalla società.