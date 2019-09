TIFOSI, Oltre 40.000 con la Juventus. I biglietti...

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, per la partita di sabato pomeriggio al Franchi contro la Juventus i numeri sono sempre più vicini al sold-out: le presenze saranno quelle delle grandi occasioni con oltre 40.000 presenza annunciate, una quota che è stata raggiunta in tempi recenti solo una volta, ovvero nella passata stagione sempre contro la Juventus (allora furono 40.872 gli spettatori totali). I pochi biglietti rimasti in vendita sono per i settori di Curva Ferrovia, Tribuna e posti con ridotta visibilità in Maratona ma è assodato che andranno presto in fumo: Firenze sogna una notte storica.