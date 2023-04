TIFOSI, Niente charter: ecco come sono giunti a Poznan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Inizialmente erano stato ideato un volo charter (Bologna-Poznan) per raggiungere la Polonia e di conseguenza assistere alla sfida di domani, ma per via delle poche adesioni (come raccontato dalla nostra redazione), il tutto è stato annullato. Dunque, molti tifosi viola, che saranno circa 500 allo Stadion Miejski, hanno dovuto trovare un’altra alternativa per raggiungere Poznan. Come raccolto da FirenzeViola.it, la maggior parte dei tifosi della Fiorentina, partiti da Firenze, si sono messi in viaggio, e si metteranno, tra questa sera e la mattina di domani. Le tratte aree più gettonate sono state: Bergamo-Poznan, Bologna-Breslavia oppure Bologna-Cracovia (successivo spostamento in macchina). Diverse opzioni, che sul prezzo, rispetto al volo charter, non hanno subito poi così tante variazioni. Pressoché una toccata e fuga, ma doverosa per non lasciare da sola la Fiorentina in questo cruciale momento della stagione.