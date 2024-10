TIFOSI, In 600 a Lecce, già sold out per San Gallo giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alla ripresa di campionato e Conference la Fiorentina affronterà due partite in trasferta nel giro di 4 giorni: domenica a Lecce e giovedì a San Gallo in Svizzera. Tanti chilometri dal sud Italia ad oltre confine che però non scoraggia i tifosi viola che vogliono vedere con i propri occhi i meglioramenti della squadra e sostenerla. Al via del Mare saranno 600 i tifosi che andranno al seguito di Kean & company, in molti viaggeranno con mezzi propri di notte sia all'andata che al ritorno pur di esserci e magari approfittare per un pranzetto o una cena al mare.

Ma la notizia è del sold out per la trasferta a San gallo del giovedì successivo: i posti, 1100, sono andati esauriti. La Svizzera non lontanissima e una città nuova da visitare sono punti a favore di questa trasferta. Con la speranza e la fiducia che la squadra ripaghi i non pochi sacrifici di tempo e denaro.