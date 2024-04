TIFOSI, Il lancio di fumogeni può costare una sanzione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri la partita tra Viktoria Plzen e Fiorentina è stata sospesa per qualche minuto obbligatoriamente per quanto stava accadendo dagli spalti. In particolare dal settore che ha ospitato i tifosi viola, alcuni dei quali hanno lanciato dei fumogeni in campo. Gesto che - sottolinea il Corriere Fiorentino - potrebbe anche costare nuove sanzioni o divieti come già successo nel recente passato.